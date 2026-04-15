Местные жители сообщали о пожарах и серии взрывов в районе инцидента. Видео с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале Exilenova+.

Что известно о взрывах в Белгороде?

В ночь на 15 апреля украинские ударные беспилотники атаковали объекты на территории Белгородской области России. По предварительным данным, под удар попали склады горюче-смазочных материалов и логистическая инфраструктура российских оккупационных сил в городе Валуйки.

Взрывы начались после объявления "беспилотной опасности" в районе около 19:40. Уже потом в разных частях населенного пункта фиксировали зарево от пожаров и повторные взрывы.

По информации источников, поражения могли получить склады ГСМ и логистические объекты, обеспечивающие российские подразделения на пограничных направлениях. В результате атаки возник пожар, однако масштабы разрушений официально не подтверждены.

В то же время местные власти региона не сообщали о поражении военной инфраструктуры. Губернатор Вячеслав Гладков сосредоточился только на повреждении гражданской застройки, в частности крыши одного из домов в селе Кукуевка Валуйского округа.

