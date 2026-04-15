Місцеві жителі повідомляли про пожежі та серію вибухів у районі інциденту. Відео з місця події опублікували у телеграм-каналі Exilenova+.

Що відомо про вибухи у Бєлгороді?

У ніч на 15 квітня українські ударні безпілотники атакували об’єкти на території Бєлгородської області Росії. За попередніми даними, під удар потрапили склади паливно-мастильних матеріалів і логістична інфраструктура російських окупаційних сил у місті Валуйки.

Вибухи почалися після оголошення "безпілотної небезпеки" у районі близько 19:40. Уже згодом у різних частинах населеного пункту фіксували заграву від пожеж та повторні вибухи.

Пожежа внаслідок атаки дронів у Росії: дивіться відео

За інформацією джерел, ураження могли отримати склади ПММ та логістичні об’єкти, що забезпечують російські підрозділи на прикордонних напрямках. Унаслідок атаки виникла пожежа, однак масштаби руйнувань офіційно не підтверджені.

Водночас місцева влада регіону не повідомляла про ураження військової інфраструктури. Губернатор В’ячеслав Гладков зосередився лише на пошкодженні цивільної забудови, зокрема даху одного з будинків у селі Кукуєвка Валуйського округу.

Наслідки удару по Бєлгородській області: дивіться відео

