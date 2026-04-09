Про це повідомляють губернатор Краснодарського края Веніамін Кондратьєв, ASTRA, "Exilenova+" та російські телеграм-канали.
Які наслідки атаки на Краснодарський край?
У ніч на 9 квітня у Кримську повідомили про низку вибухів. Під ударом опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція. Це об'єкт нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів.
Загорілася підстанція ПС 110 кВ "Кримська НПС". Вона розташована на території ЛВДС "Кримська" (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) АТ "Чорномортранснафта",
– повідомляють російські ЗМІ.
Вибухи у Краснодарському краю: дивіться відео
Зазначається, що відповідна ЛВДС належить до ведення Краснодарського районного управління магістральних нафтопроводів (КРУМН), яке, своєю чергою, входить у вищезгадану структуру АТ "Чорномортранснафта".
Станція качає нафту та нафтопродукти магістральними нафтопроводами (МН) "Тихорецьк – Новоросійськ 2,3", "Кримськ – Грушова" та "Кримськ – Краснодар", а також нафтопродуктопроводу (МНВП) "Тихорецьк – Новоросійськ 1".
Від цієї ЛПДС нафта і нафтопродукти вирушають трубопроводами до порту Новоросійськ чи Ільський і Афіпський НПЗ. Після атаки у мережі оприлюднюють попередню інформацію від очевидців про знеструмлення.
Пожежа на електропідстанції: дивіться відео
Про що заявляє місцева влада?
Губернатор Веніамін Каондратьєв підтвердив факт атаки на регіон. За його словами, внаслідок падіння уламків збитого дрона у селищі Саук-Дере загинув чоловік, який перебував на балконі багатоквартирного будинку.
Фрагменти знищених безпілотників також впали в полі у передмісті Кримська та на території одного із підприємств. За декількома адресами на вулицях у селі Молдаванське,
– написав він.
Що відомо про попередні атаки дронів на Росію?
Минулої ночі повідомляли про атаку безпілотників у Володимирській та Оренбурзькій областях Росії. Також під ударом дронів опинилися ворожі об'єкти на тимчасово окупованій території Луганської області.
Тоді ж серія вибухів пролунала у Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Там могли атакувати нафтобазу, яка є важливою логістичною ланкою в забезпеченні окупантів пально-мастильними матеріалами.
Ще раніше українські військові завдали низки ударів по об'єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під ударом, зокрема, опинилися пункти управління БпЛА, нафтовий термінал, фрегат та інше.