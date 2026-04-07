Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Там анонсували продовження атак на важливі для росіян об'єкти.

Яких збитків завдали росіянам?

За даними Генштабу ЗСУ, 5 квітня атакували нафтовий термінал "Шесхарис" у Краснодарському краї, внаслідок чого вдалося пошкодити стендери причалів №1, №1А і №2 та уразити стендери на причалах №6 та №7.

На об'єкті сталося пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти. Також уразили 3 резервуари (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі "Грушовая", що забезпечує вищезгаданий термінал.

Водночас безпілотники атакували російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник", яки є носієм крилатих ракет "Калибр". Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі з'ясовують та уточнюють усі масштаби збитків.

У ніч на 7 квітня атакували пункти управління БпЛА у районах Зеленого Запорізької області та Удачного Донецької області. Під ударом опинилися й позиції ворога у районах Строганівки, Красногірського і Родинського.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та бойовий потенціали російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України,

– резюмували у Генштабі.

Що відомо про вибухи в Росії?