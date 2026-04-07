Атака розпочалася близько 4 ранку. Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Дрозденко.

Що відомо про атаку на Ленінградську область?

Російські ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки затримуються рейси в аеропортах Пулково та Храброво.

Атака на порт Усть-Луга: дивіться відео

Дрозденко згодом написав, що ППО нібито збила 22 безпілотники. Також, за словами губернатора, в області почалися проблеми зі зв'язком.

До уваги! Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що росіяни через постійні атаки по портах в Балтійському морі більше не відчувають себе захищеними від БпЛА. Такі панічні настрої також ширяться серед російських "воєнкорів". За його словами, окупанти все одно продовжуватимуть терпіти те, що з ними відбувається.

Останні новини про атаку на порт Усть-Луга