Про це повідомляють телеграм-канали ASTRA та Exilenova+.
Що відомо про завод, який був під ударом?
Місцеві жителі опублікували кадри пожежі в місті Розсош: ймовірно, на заводі спалахнув дах складу готової продукції. Телеграм-канали також повідомляли пожежу за 4 кілометри від підприємства.
Відомо, що АТ "Міндобрива" – це одне з найбільших хімічних підприємств Воронезької області. У 2025 році його інтегрували в держхімію Росії через "Росхім". У ЗМІ також пов'язували актив з бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, який перебуває під міжнародними санкціями.
Згідно з відкритими даними, потужності заводу дозволяють виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік. Аміачна селітра, зокрема, може використовуватися у виробництві вибухових речовин.
Губернатор Воронезької області також підтвердив нічну атаку на регіон. Він стверджує, що внаслідок нібито "падіння збитого БпЛА" і загоряння покрівлі складу постраждав чоловік. Також, за його словами, було пошкоджено чотири приватні будинки.
Українські військові 6 квітня провели ефективну операцію з ураження російських військових цілей. Зокрема, дрони вдарили по нафтоналивному терміналі "Шесхарис" морського порту Новоросійська в Краснодарському краї країни-агресорки.
Також українські бійці уразили протичовновий літак-амфібію Бе-12 у районі Качі на території тимчасово окупованого Криму. Ступінь його ушкоджень наразі встановлюється.
Днем раніше під атакою опинилася Нижньогородська область Росії. За попередніми даними, сили ППО ворога намагалися відбити атаку безпілотників. Втім, нафтопереробний завод, імовірно, захистити таки не вдалося.