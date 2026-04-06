Про результати атак Сил оборони розповіли в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Українські бійці уразили протичовновий літак-амфібію Бе-12 у районі Качі на території тимчасово окупованого Криму. Ступінь його ушкоджень наразі встановлюється.

Як повідомили 24 Каналу джерела в Службі безпеки, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони (ГУР МОУ, СБС, ССО, ДПСУ) вдарили по нафтоналивному терміналі "Шесхарис" морського порту Новоросійська в Краснодарському краї країни-агресорки.