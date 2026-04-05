Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
Як відпрацювали прикордонники по техніці ворога біля Гуляйполя?
Втрат у техніці ворогу на Гуляйпільському напрямку завдали аси прикордонного підрозділу "Фенікс". Захисники набили ворожої техніки на близько 28 мільйонів доларів США.
Лише за ніч з 4 на 5 квітня на Запоріжжі пілоти "Фенікса" виявили та уразили три установки реактивних систем залпового вогню, серед яких два "Гради" та один "Ураган", а також рідкісну радіолокаційну систему "Зоопарк". Це попри звичайні буденні цілі, які ми знищуємо цілодобово,
– зазначили військовослужбовці підрозділу "Фенікс".
Захисники зауважили, що РЛС "Зоопарк" – вкрай рідкісна ціль для Сил оборони. Загалом за час повномасштабного вторгнення було уражено до 15 одиниць цієї техніки.
Як пілоти "Фенікса" відпрацювали по РЛС "Зоопарк" і РСЗВ окупантів / Відео ДПСУ
Які ще втрати в техніці ворог мав останнім часом?
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадьяр") розповів 4 квітня, що Україна атакувала пускові бази "Шахедів" у Брянській та Курській областях. Також була знищена радіолокаційна станція ЗРК С-400 у Феодосії.
Військові з Lasar's Group НГУ на Запорізькому напрямку знищили систему РЕБ "Палантін". Цей комплекс вартує близько 20 мільйонів доларів США та є доволі рідкісним.
А у ніч на 2 квітня безпілотники СБС та ГУР знищили чотири дрони "Оріон", літак АН-72П і РЛС "Меч" в окупованому Криму. Атака на ворожі об'єкти в Криму була здійснена засобами middle strike FP-2 українського виробництва.