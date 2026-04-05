Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как отработали пограничники по технике врага возле Гуляйполя?

Потери в технике врагу на Гуляйпольском направлении нанесли асы пограничного подразделения "Феникс". Защитники набили вражеской техники на около 28 миллионов долларов США.

Только за ночь с 4 на 5 апреля на Запорожье пилоты "Феникса" обнаружили и поразили три установки реактивных систем залпового огня, среди которых два "Града" и один "Ураган", а также редкую радиолокационную систему "Зоопарк". Это несмотря на обычные будничные цели, которые мы уничтожаем круглосуточно,

– отметили военнослужащие подразделения "Феникс".

Защитники отметили, что РЛС "Зоопарк" – крайне редкая цель для Сил обороны. Всего за время полномасштабного вторжения было поражено до 15 единиц этой техники.

Как пилоты "Феникса" отработали по РЛС "Зоопарк" и РСЗО оккупантов

