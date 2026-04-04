Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

Какие российские объекты атаковали?

Отмечается, что птицы 9 батальона "Кайрос" отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" уничтожили многофункциональную РЛС из состава ЗРК С-400 "Триумф", способную обнаруживать гиперзвуковые цели за 600 километров.

Эта радиолокационная станция, на развертывание которой тратят всего 5 минут, автоматически сопровождает до 100 целей одновременно и наводит до 72 ракет. Птицы 1 ОЦ СБС одновременно нанесли удар по ЗРК "Тор".

Комплекс был расположен в районе Зачатовки Донецкой области. Также под ударом оказалась зенитная установка ЗУ-23-2 в населенном пункте Лозовской в Луганской области, она предназначена для борьбы с БПЛА.

Более того, украинским силам удалось уничтожить цистерну с топливом в районе населенного пункта Новосемейкино, расположенного в Луганской области. В частности, среди ряда пораженных военных объектов оказались:

логистический хаб 5А в Новополтавке, на временно оккупированной территории Запорожской области;

логистический хаб 35А в Красном Поле, на временно оккупированной территории Донецкой области;

временный пункт дислокации подразделений 3А в населенных пунктах Шульгинка и Беловодск на временно оккупированной территории Луганской области;

командно-наблюдательный пункт и пункты сосредоточения живой силы российских 36-й отдельной мотострелковой бригады, 143-го мотострелкового полка, 160-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии в Голубицком и Великой Новоселке (Донецкая область), Самойловке (Запорожская область), Беловодске и Шульгинке (Луганская область);

склады материально-технического обеспечения и с горюче-смазочными материалами.

Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ в ночь на 4 апреля отработаны два хаба и пункты предполетной подготовки БПЛА "Шахед" в Навле (Брянской области) и на аэродроме Халино (Курской области),

– говорится в сообщении.

