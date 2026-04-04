Уничтожить такие цель удалось благодаря нескольким ударам. Об этом сообщает Lasar's Group НГУ.
Смотрите также Россию ожидает более тысячи новых похорон: потери врага на 3 апреля
Как удалось уничтожить "Палантин"?
На Запорожском направлении бойцы Lasar's Group НГУ провели спецоперацию со смежными подразделениями и уничтожили важную цель – систему РЭБ "Палантин". Это удалось сделать в зоне ответственности 17-го армейского корпуса.
Сначала удалось зафиксировать скопление вражеской противовоздушной обороны за линией фронта. Впоследствии выяснили, что эти системы прикрывает мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, именно его и решили уничтожить.
После этого бойцы Lasar's Group НГУ вместе с 15-й отдельной бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" проанализировали район, уточнили координат и наконец определили точное расположение российского комплекса.
После этого "Лазари" собственными дронами вылетели на поражение "Палантина". Первыми ударами экипажи подбили цель, а следующими – окончательно уничтожили. У россиян минус 20 миллионов долларов, а у нас – свободное небо для дронов,
– говорится в сообщении.
Уничтожение российского "Палантина": смотрите видео
Какие потери понесет враг?
На днях беспилотники СБС и ГУР поразили ряд важных объектов оккупантов на временно оккупированной территории Крыма. Защитники разбили по меньшей мере 4 беспилотника "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч".
Недавно украинские военные также поразили АО "Стрела" в Брянской области России, которое занимается производством комплектующих к крылатым ракетам. Также были попадания на объектах на оккупированных территориях.
До этого украинские подразделения нанесли удар по российским позициям и базе на территории временно оккупированного Крыма. Из-за этого было поражено 3 РСЗО типа БМ-30 "Смерч" или их модернизированные версии Торнадо-С.