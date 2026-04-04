Уничтожить такие цель удалось благодаря нескольким ударам. Об этом сообщает Lasar's Group НГУ.

Как удалось уничтожить "Палантин"?

На Запорожском направлении бойцы Lasar's Group НГУ провели спецоперацию со смежными подразделениями и уничтожили важную цель – систему РЭБ "Палантин". Это удалось сделать в зоне ответственности 17-го армейского корпуса.

Сначала удалось зафиксировать скопление вражеской противовоздушной обороны за линией фронта. Впоследствии выяснили, что эти системы прикрывает мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, именно его и решили уничтожить.

После этого бойцы Lasar's Group НГУ вместе с 15-й отдельной бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" проанализировали район, уточнили координат и наконец определили точное расположение российского комплекса.

После этого "Лазари" собственными дронами вылетели на поражение "Палантина". Первыми ударами экипажи подбили цель, а следующими – окончательно уничтожили. У россиян минус 20 миллионов долларов, а у нас – свободное небо для дронов,

– говорится в сообщении.

