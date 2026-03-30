Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".

Как украинские дроны уничтожили "Смерчи" в Крыму?

Удар пришелся по району населенного пункта Совхозное. Задачу выполняли операторы "Птиц" 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

По предварительным данным, поражены 3 РСЗО типа БМ-30 "Смерч" или их модернизированные версии Торнадо-С, способные бить на расстояние до 120 километров. Также поражена самоходная транспортно-заряжательная машина к ним.

Отдельно беспилотники отработали по топливной инфраструктуре российских войск. Цистерны поразили вблизи Новосветловки на оккупированной части Луганщины. Эту атаку провели во взаимодействии с разведкой СБУ.

Координацию операции обеспечивал новосозданный Центр глубинного поражения СБС, который отвечает за планирование и выполнение ударов по тыловым объектам противника.

