Об этом сообщили в Силах беспилотных систем ВС Украины.
Что известно об ударе по ЗРК "Тор"?
Успешную операцию провели операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" во взаимодействии с Центром глубинных поражений.
Украинские военные отмечают, что количество важных целей постепенно уменьшается, однако работа по их ликвидации продолжается.
В подразделении подчеркнули, что так называемая операция "ППОцид" ослабляет способность россиян прикрывать свои позиции с воздуха. Это дает дополнительные возможности для дальнейших ударов по его силам и технике.
Что известно о других потерях врага?
ВСУ ударили по российскому радиолокационному комплексу "Валдай" в Крыму в ночь на 27 марта. Кроме этого удалось ликвидировать военные объекты в Донецкой и Запорожской областях. В частности, склад боеприпасов и командные пункты.
Бойцы подразделения "Феникс" в Луганской области уничтожили редкую российскую подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС. Она обеспечивала цифровую связь между передовыми подразделениями и командными пунктами врага.
На Покровском направлении Силы обороны нанесли серию мощных ударов по российским войскам. Удалось уничтожить технику, дроны, транспорт и укрытия противника.