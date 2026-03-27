О результатах атак украинских военных по врагу сообщили в Генштабе.

Какие цели атаковали СОУ?

Кроме поражения комплекса "Валдай", который, как отмечают военные, должен выявлять и противодействовать малоразмерным БпЛА, украинские бойцы атаковали также наземную станцию управления БпЛА "Форпост" в Евпатории.

Кроме того, украинские воины били по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области,

– сообщили в Генштабе.

Также удалось ударить по скоплению живой силы окупантов в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области.

Под ударом был вражеский склад боеприпасов в районе Мангуша Донецкой области. Прилетело и по составам россиян в районах Рыбинского (ТОТ Донецкой области) и Новоселовки (ТОТ Запорожской области).

В настоящее время масштабы ущерба окупантов и потери врага уточняются.