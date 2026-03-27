Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Какой ценный объект России уничтожили пограничники?

Силы обороны на Луганщине успешно атаковали подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС. Известно, что эта установка обеспечивает цифровую связь между подразделениями на большие расстояния – до 40 километров. Впервые такую зафиксировали в 2018 году.

Ориентировочная стоимость техники составляет около 600 тысяч долларов.

Фактически Р-416Г-МС – это мобильная станция связи размещена на грузовике КамАЗ. На крыше автомобиля установлена выдвижная мачта с тремя параболическими антеннами. Именно она обеспечивает передачу сигнала между командными пунктами и передовыми позициями. Антенна может подниматься на высоту 30 метров.

Первые прототипы станции появились еще в 2005 году, однако массовое производство началось несколько позже. Тогда как на вооружение армии России технику приняли в 2018 году.

В Госпогранслужбе отметили, что это лишь второе известное поражение этой техники за все время полномасштабного вторжения. Первый случай атаки на Р-416Г-МС состоялся в июне 2024 года.

