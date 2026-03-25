Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что "Бастион-М" не стоит путать с обычным "Бастионом" под ракеты "Оникс". По его словам, именно эта версия пусковой нужна для запуска ракет "Циркон", использование которых Россия с начала 2026 года резко нарастила.

Разница между "Бастионом-М" и обычным "Бастионом"

Россия давно использует обычные "Бастионы" под ракеты "Оникс" для ударов по Украине, и таких комплексов у нее много. В этот раз, как пояснил Олег Катков, речь идет о другой версии пусковой, нужную именно для запуска ракет "Циркон". Это отдельный тип носителя, который не стоит путать с обычным "Бастионом".

Речь идет не просто о "Бастионе", а именно о "Бастионе-М", новую версию этого берегового ракетного комплекса. И это очень большая разница,

– объяснил Катков.

Он напомнил, что об отдельной пусковой под "Циркон" было известно еще с 2022 года, когда Россия начала заявлять о разработке "Бастиона-М" именно под эту ракету. До 2026 года использование "Цирконов" против Украины было эпизодическим, но с начала этого года их начали применять значительно чаще. Только за февраль, по его словам, враг запустил примерно столько же таких ракет, сколько за два предыдущих года вместе.

Напомним: В ночь на 24 марта Силы обороны Украины ударили по российскому береговому комплексу "Бастион-М" в Крыму. В районе Актачи украинские военные обнаружили колонну установок, которая двигалась на боевые позиции, и нанесли удар. В результате одну пусковую установку уничтожили вместе с двумя ракетами "Циркон", еще одну повредили. Также сообщалось о потерях среди личного состава противника. Отдельно под удары попали районы сосредоточения российских подразделений в Великой Новоселке, вблизи Хорошего на Луганщине и в Новозлатополе в Запорожье.

То есть обычный "Бастион" – это носитель "Ониксов", а "Бастион-М" – носитель именно "Цирконов", и в этом его главная ценность для России.

Сколько пусковых для "Цирконов" осталось у России?

Катков обратил внимание на количество пусковых "Бастион-М", которые Россия могла иметь готовыми для запуска "Цирконов". По отчетам Воздушных сил, наибольший одновременный залп этими ракетами достигал четырех, а одна пусковая несет две ракеты. Из этого он делает вывод, что ранее враг, вероятно, имел как минимум две готовые установки, а на кадрах ГУР уже видно три, поэтому предыдущая атака могла стать первой попыткой выпустить сразу шесть "Цирконов".

Если одна пусковая уничтожена, вторая повреждена, то сейчас можно сделать осторожное предположение, что у врага осталась только одна целая пусковая для "Цирконов",

– объяснил Катков.

Это, по его логике, резко сужает возможности России для одновременного применения таких ракет. То есть после удара по "Бастион-М" враг мог потерять не просто одну установку, а часть ресурса, который позволял наращивать залп "Цирконами".

Чем Циркон отличается от Оникса?

Катков объяснил, что "Циркон" не стоит ставить в один ряд с "Ониксом" или тем более с "Кинжалом". Если "Оникс" является сверхзвуковой ракетой, то "Циркон" Россия применяет как гиперзвуковую. Его особенность в том, что ракета не просто коротко разгоняется до большой скорости, а может поддерживать ее на маршевом участке полета.

В случае "Циркона" это действительно гиперзвуковая ракета. Это не "Кинжал", который просто разгоняется на скорость более 5 махов. Речь идет о ракете, которая имеет прямоточный гиперзвуковой реактивный двигатель и может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость,

– объяснил главный редактор Defense Express.

По его словам, ракета летит по комбинированной траектории и сначала поднимается на высоту в несколько десятков километров, где атмосфера уже разрежена. Там она разгоняется до скорости более 5 махов, а уже перед целью начинает снижаться. Из-за таких характеристик для ее перехвата нужен другой уровень противовоздушной обороны, чем в случае с "Ониксом".

Первые же ее применения показали, что она долетала до Киева, но ее сбивали. И понятно, что сбивали теми средствами, которые есть в распоряжении Воздушных сил Украины. Речь идет о Patriot,

– подчеркнул Катков.

В то же время "Оникс", по его словам, летит значительно медленнее: примерно на скорости 2 маха против более 5 у "Циркона". Поэтому возможности их перехвата разные. Катков также отметил, что "Ониксы" россияне обычно использовали для ударов по прибрежным городам, тогда как "Цирконами" били, в частности, по Киеву.

