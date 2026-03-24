Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала предположил, что такая нетипичная атака имеет не только тактическую, но и более широкую цель. По его словам, нынешние удары могут быть связаны с событиями, которые серьезно задели Россию накануне.

Почему Россия бьет "Шахедами" весь день?

Пехньо связал нетипичную дневную атаку с событиями, которые произошли накануне в Крыму. Речь идет о поражении пусковой установки комплекса "Бастион", который связан с запуском "Цирконов" и мог быть задействован для ударов по Украине.

Мне импонирует это объяснение, что россияне просто беснуются с того, что мы можем летать и поражать такие объекты на территории Крыма,

– объяснил Пехньо.

Он допускает, что нынешний налет дронов стал эмоциональной и военной реакцией России на болезненный удар по важному для нее объекту.

Напомним: В ночь на 24 марта Силы обороны Украины ударили по российскому береговому комплексу "Бастион-М" в Крыму. В районе Актачи украинские военные обнаружили колонну установок, которая двигалась на боевые позиции, после чего нанесли удар. В результате одну пусковую установку уничтожили вместе с двумя ракетами "Циркон", еще одну повредили. Также сообщалось о потерях среди личного состава противника. Отдельно под удары попали районы сосредоточения российских подразделений в Великой Новоселке, вблизи Хорошего на Луганщине и в Новозлатополе в Запорожье.

Отдельно он обратил внимание, что Россия снова развернула сеть ретрансляторов, которая позволяет дальнобойным дронам лететь дальше и получать более точное управление. Именно этим он объяснил, почему "Шахеды" долетели до Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и Винницы. Это, по его мнению, создает новую опасность, но не новую проблему как таковую, потому что Украина уже имеет опыт уничтожения таких ретрансляторов и в Крыму, и на территории Беларуси.

Россияне развернули эту сеть связи, которая позволяет им напрямую управлять дронами и делать их довольно опасными воздушными целями,

– отметил военный обозреватель.

Поэтому сегодняшнюю атаку он также рассматривает как попытку максимально расширить террор по тем регионам, куда враг теперь может достать. Это сочетание мести за потерю важной пусковой и использование новых технических возможностей для ударов вглубь страны.

Массированный удар России продолжается

В то же время Пехньо не считает, что дневные пуски дронов означают подготовку к еще одному отдельному обстрелу. Он говорит о другом: Россия просто продолжила тот же комбинированный удар, который начала ночью крылатыми ракетами, баллистикой и другими средствами. То есть речь идет не о новой фазе подготовки, а о затянутом во времени продолжении уже начатой атаки.

Это уже массированный удар. Просто его продолжение сегодня,

– объяснил Пехньо.

Он подчеркнул, что ночью Россия не достигла того результата, на который рассчитывала. С одной стороны, украинские силы поразили "Бастион" в Крыму, с другой – просто феноменально отработала украинская ПВО, а особенно авиация. Именно это сорвало российский замысел по крылатым ракетам, поэтому дневные атаки дронами он воспринимает как попытку хотя бы частично догнать уже разведанные цели.

Я бы это воспринимал скорее не как подготовку к новому обстрелу, а как продолжение старого обстрела, который абсолютно неуспехом закончился для россиян,

– подчеркнул военный обозреватель.

В военном компоненте, как он это видит, Россия своего не достигла. Именно поэтому она продолжила давить "Шахедами", но снова пошла туда, где ей проще всего нанести ущерб – по гражданским городам и жилой застройке.

Стратегия ударов по гражданским

В таких атаках для России важен не только прямой военный результат, для нее выгодно именно то, что удары приносят Украине смерть, ранения, хаос, финансовые потери и дополнительную нагрузку на государство и местные власти. Поэтому даже когда ракета или дрон не дает военного эффекта, но бьет по гражданскому, Россия все равно получает то, что ей нужно.

Чем больше горя, потерь, проблем, менеджмента проблем создают для нас россияне, тем лучше для них. Они всегда нацелены на это,

– объяснил Пехньо.

Для России удар по гражданскому объекту не обязательно является неудачей, даже если целью был военный объект, но попадание произошло рядом и повлекло гуманитарные последствия, это тоже работает в ее пользу. Именно в этом он и видит стратегичность таких ударов: не только разрушение, а создание атмосферы страха, неуверенности и дополнительных расходов для Украины.

Когда российская ракета летит не в военный объект или даже если она летит в военный объект, но не попадает в него, а попадает рядом в что-то гражданское, то для россиян это может считаться успехом, потому что они создали гуманитарную катастрофу,

– подчеркнул военный обозреватель.

Поэтому говорить о якобы нерациональном использовании ресурса он не берется. Россия так же бессмысленно бросает людей в штурмы, и так же тратит дроны на террор, потому что сам масштаб беды для нее уже является результатом.

Что известно об ударах 24 марта и последствиях атак?