Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу припустив, що така нетипова атака має не лише тактичну, а й ширшу мету. За його словами, нинішні удари можуть бути пов'язані з подіями, які серйозно зачепили Росію напередодні.

Чому Росія б'є "Шахедами" весь день?

Пехньо пов'язав нетипову денну атаку з подіями, які сталися напередодні в Криму. Йдеться про ураження пускової установки комплексу "Бастіон", який пов'язаний із запуском "Цирконів" і міг бути задіяний для ударів по Україні.

Мені імпонує це пояснення, що росіяни просто біснуються з того, що ми маємо змогу літати і уражати такі об'єкти на території Криму,

– пояснив Пехньо.

Він допускає, що нинішній наліт дронів став емоційною і воєнною реакцією Росії на болючий удар по важливому для неї об'єкту.

Нагадаємо: У ніч проти 24 березня Сили оборони України вдарили по російському береговому комплексу "Бастіон-М" у Криму. У районі Актачі українські військові виявили колону установок, яка рухалася на бойові позиції, після чого завдали удару. Унаслідок цього одну пускову установку знищили разом із двома ракетами "Циркон", ще одну пошкодили. Також повідомляли про втрати серед особового складу противника. Окремо під удари потрапили райони зосередження російських підрозділів у Великій Новосілці, поблизу Хорошого на Луганщині та в Новозлатополі на Запоріжжі.

Окремо він звернув увагу, що Росія знову розгорнула мережу ретрансляторів, яка дозволяє далекобійним дронам летіти далі й отримувати точніше керування. Саме цим він пояснив, чому "Шахеди" долетіли до Львова, Івано-Франківська, Тернополя і Вінниці. Це, на його думку, створює нову небезпеку, але не нову проблему як таку, бо Україна вже має досвід знищення таких ретрансляторів і в Криму, і на території Білорусі.

Росіяни розгорнули цю мережу зв'язку, яка дозволяє їм напряму керувати дронами і робити їх доволі небезпечними повітряними цілями,

– наголосив військовий оглядач.

Тож сьогоднішню атаку він також розглядає як спробу максимально розширити терор по тих регіонах, куди ворог тепер може дістати. Це поєднання помсти за втрату важливої пускової і використання нових технічних можливостей для ударів углиб країни.

Масований удар Росії продовжується

Водночас Пехньо не вважає, що денні пуски дронів означають підготовку до ще одного окремого обстрілу. Він говорить про інше: Росія просто продовжила той самий комбінований удар, який почала вночі крилатими ракетами, балістикою та іншими засобами. Тобто йдеться не про нову фазу підготовки, а про затягнуте в часі продовження вже розпочатої атаки.

Це вже масований удар. Просто його продовження сьогодні,

– пояснив Пехньо.

Він підкреслив, що вночі Росія не досягла того результату, на який розраховувала. З одного боку, українські сили уразили "Бастіон" у Криму, з іншого – просто феноменально відпрацювала українська ППО, а особливо авіація. Саме це зірвало російський задум по крилатих ракетах, тому денні атаки дронами він сприймає як спробу хоча б частково наздогнати вже розвідані цілі.

Я би це сприймав радше не як підготовку до нового обстрілу, а як продовження старого обстрілу, який абсолютно неуспіхом закінчився для росіян,

– наголосив військовий оглядач.

У воєнному компоненті, як він це бачить, Росія свого не досягла. Саме тому вона продовжила тиснути "Шахедами", але знову пішла туди, де їй найпростіше завдати шкоди – по цивільних містах і житловій забудові.

Стратегія ударів по цивільних

В таких атаках для Росії важливий не тільки прямий воєнний результат, для неї вигідно саме те, що удари приносять Україні смерть, поранення, хаос, фінансові втрати і додаткове навантаження на державу та місцеву владу. Тому навіть коли ракета чи дрон не дає військового ефекту, але б'є по цивільному, Росія все одно отримує те, що їй потрібно.

Чим більше горя, втрат, проблем, менеджменту проблем створюють для нас росіяни, тим краще для них. Вони завжди націлені на це,

– пояснив Пехньо.

Для Росії удар по цивільному об'єкту не обов'язково є невдачею, навіть якщо ціллю був військовий об'єкт, але влучання сталося поруч і спричинило гуманітарні наслідки, це теж працює на її користь. Саме в цьому він і бачить стратегічність таких ударів: не лише руйнування, а створення атмосфери страху, невпевненості й додаткових витрат для України.

Коли російська ракета летить не у воєнний об'єкт або навіть якщо вона летить у воєнний об'єкт, але не влучає в нього, а влучає поруч у щось цивільне, то для росіян це може вважатися успіхом, тому що вони створили гуманітарну катастрофу,

– наголосив військовий оглядач.

Тому говорити про нібито нераціональне використання ресурсу він не береться. Росія так само безглуздо кидає людей у штурми, і так само витрачає дрони на терор, бо сам масштаб біди для неї вже є результатом.

