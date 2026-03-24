Що відомо про вибухи у Вінниці?
О 16:50 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Вінниці було чутно звук вибуху. Вже о 16:59 з'явилося повторне повідомлення. Кореспонденти Суспільного написали, що у Вінниці повторно було чутно звук вибуху. Інших деталей щодо ситуації у місті станом на зараз немає.
Що відомо про наслідки атаки по Україні 24 березня?
- Уночі та вдень 24 березня Росія масовано атакувала Україну дронами, крилатими й балістичними ракетами. Під ударом опинилися Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Шостка, Харківщина, Вінниччина та інші області. Сили ППО знешкодили всі 18 ракет Х-101, 5 ракет "Іскандер-К", 2 керовані авіаракети та 365 безпілотників, але 7 балістичних ракет перехопити не вдалося. Станом на ранок було відомо про щонайменше 4 загиблих і десятки поранених, серед них діти.
- Вдень під ударом опинився Львів. Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова повідомила, що один із російських безпілотників влучив у будівлю в центрі міста. На місці одразу почали працювати рятувальники, а попередньо було відомо про 4 постраждалих.
- Міська та обласна влада уточнила, що вибухи у Львові пролунали після 16:00, а пошкодження зафіксували в центрі міста та на початку вулиці Степана Бандери. За попередньою інформацією, постраждав житловий будинок, а також могла бути зачеплена зона спадщини ЮНЕСКО. Щонайменше двоє людей дістали важкі поранення.
- Тернопільщина також опинилася під дроновою атакою вдень 24 березня. Після оголошення тривоги місцеві пабліки повідомляли про вибухи, рух щонайменше шести ударних безпілотників у бік Чорткова та нові гучні звуки вже після 16:00. У регіоні працювала ППО, а наслідки та масштаби атаки ще встановлювали.