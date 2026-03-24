Мовиться, зокрема, про Київ, Запоріжжя, Полтаву. Також про Захід України. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, є загроза крилатих ракет і балістики: куди летять ворожі цілі

Що відомо про масовану атаку на Україну 24 березня та її наслідки?

04:39, 24 березня Друга група ракет на Херсонщині курсом на Миколаївщину. 04:36, 24 березня Група ракет на півночі Миколаївщини летить північно-західним курсом на Вінниччину. 04:30, 24 березня Групи крилатих ракет залетіли на Херсонщину та попрямували курсом на Миколаївщину, пишуть Повітряні сили. Монітори вказують, що мовиться про ракети зі стратегічної авіації Росії. на цей час їх нарахували не менш як десяток.

