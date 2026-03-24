Як розповіла ведуча 24 Каналу Ірина Узлова, рятувальники вже працюють на місці подій. Наразі відомо про 4 постраждалих внаслідок російської атаки по Львову.

Що відомо про російський удар по Львову?

За словами Узлової, російський безпілотник влучив у житлову будівлю в центральній частині Львова. Сталося це біля церкви Андрія. Тут немає жодних військових цілей. Це чергова цілеспрямована атака проти цивільного населення.

Рятувальники вже майже загасили пожежу в центрі міста. Уламки безпілотника лежать по всій вулиці.

Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, внаслідок атаки постраждала будівля, яка належить до спадщини ЮНЕСКО. Він закликав львів'ян перейти в укриття, доки не буде відбою повітряної тривоги.

Вибухи у Львові: останні новини

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що ще один російський безпілотник влучив по житловому будинку в мікрорайоні Сихів. Сталося це на вулиці Червоної Калини.