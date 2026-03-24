Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова зауважила, що влучання було у Церкву святого Андрія. Також цілями ворога стали житлові будинки.

Дивіться також В центре Львова пылает после дроновой атаки: видео и фото с места прилета

"Таких локацій було три. Продовжують приїжджати рятувальні служби, машини швидкої допомоги, правоохоронці. Наприкінці минулої години я повідомила, що загасили пожежу, але бачимо, що процес гасіння ще триває", – повідомила вона.

Які наслідки атаки?

Ірина Узлова розповіла, що досі триває повітряна тривога. О 17:10 повідомляли, що ще один "Шахед" заходить на Львівщину.

Зараз на місці влучання у центрі міста перебуває понад шість бригад рятувальників. Відомо про чотирьох постраждалих. Один з очевидців розповів, що перебував із дружиною в укритті. Він до повітряної тривоги приїхав відвідати дружину на роботі в торговому центрі. Вони перебували в укритті, нічого не бачили, але чули потужні звуки вибухів.

Серед наслідків не тільки пожежі і займання у житловому будинку, які зараз гасять рятувальники, а й вибиті шибки. Шибки вибиті і в торговельному центрі, але на перших поверхах бачимо здебільшого пошкодження. Також вибиті в автівок, які припаркувалися поруч. Пошкодження ринку не бачу,

– сказала ведуча.

Однак, за інформацією Львівської ОВА та міської ради, влучання були не тільки були в історичному центрі. Також є пошкодження фіксуються на початку вулиці Степана Бандери.