Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Яка ситуація зі світлом після атаки?

За даними Департаменту, російський ударний дрон 13 травня поцілив у електропідстанцію ПрАТ "Львівобленерго". Внаслідок удару повністю без електропостачання залишились 19 населених пунктів Львівського району. Ще чотири частково без світла.

Електропостачання не відновили станом на 7 ранку 14 травня. Без світла залишаються приблизно 21 970 абонентів. Енергетики працюють над поверненням світла у домівки на Львівщині.

До слова, у ніч проти 14 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. Перебої або відсутність світла фіксують у 11 областях та Києві.

Інші наслідки атаки 14 травня

Основним напрямком масованого ворожого удару був Київ. Наслідки влучань фіксують у більшості районів міста. Зокрема, у Дарницькому районі зруйновано житлову багатоповерхівку. Рятувальники продовжують діставати людей з-під завалів. Вже відомо про трьох жертв та 40 постраждалих внаслідок атаки на столицю.

Водночас на Полтавщині через обстріл близько тисячі абонентів залишились без газопостачання. Також там зруйновано приватний будинок та пошкоджено об'єкт промисловості, транспортні засоби і складські приміщення.