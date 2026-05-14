Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Какова ситуация со светом после атаки?

По данным Департамента, российский ударный дрон 13 мая попал в электроподстанцию ЧАО "Львовоблэнерго". В результате удара полностью без электроснабжения остались 19 населенных пунктов Львовского района. Еще четыре частично без света.

Электроснабжение не восстановили по состоянию на 7 утра 14 мая. Без света остаются примерно 21 970 абонентов. Энергетики работают над возвращением света в дома на Львовщине.

К слову, в ночь на 14 мая Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под ударом была энергетическая и критическая инфраструктура. Перебои или отсутствие света фиксируют в 11 областях и Киеве.

Другие последствия атаки 14 мая

Основным направлением массированного вражеского удара был Киев. Последствия попаданий фиксируют в большинстве районов города. В частности, в Дарницком районе разрушена жилая многоэтажка. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. Уже известно о трех жертвах и 40 пострадавших в результате атаки на столицу.

В то же время на Полтавщине из-за обстрела около тысячи абонентов остались без газоснабжения. Также там разрушен частный дом и поврежден объект промышленности, транспортные средства и складские помещения.