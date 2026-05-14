Какие последствия атак на энергетику?

В результате обстрелов энергетических объектов без света осталась часть потребителей в 11 областях и городе Киеве, сообщает Минэнерго.

По данным ведомства, из-за повреждения энергообъектов кое-где электроснабжение отсутствует:

в Киевской;

Запорожской;

Донецкой;

Полтавской;

Днепропетровской;

Сумской;

Волынской;

Львовской;

Черниговской;

Харьковской;

Хмельницкой областях;

и городе Киеве.

Энергетики сейчас пытаются как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев и работают в усиленном режиме.

Аварийно-восстановительные работы в каждом из регионов начались сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов,

– добавили в Укрэнерго.

Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Заметьте, что, по данным Воздушных сил, ночью над Украиной уничтожили 41 ракету и 652 вражеских БПЛА. Глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ночная атака России была одной из самых масштабных с начала войны.

В то же время еще и непогода добавила хлопот энергетикам. Из-за ухудшения погодных условий, грозу и ветер, на утро полностью или частично остались обесточенными более 50 населенных пунктов в Днепропетровской и Полтавской областях. Сейчас ремонтные бригады облэнерго уже работают на местах, чтобы восстановить поврежденные сети.

Важно! Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии 24 Канала объяснил, что во время массированных атак Россия использует все, что имеет в доступе. Ведь ВПК врага работает активно, производя новые дроны и ракеты, а россияне к тому же постоянно проводят тренировки боевых расчетов.

Какое потребление электроэнергии?

Несмотря на массированную атаку врага, сегодня Минэнерго не прогнозирует плановых отключений электроэнергии.

К тому же потребление электричества сегодня имеет тенденцию к снижению. На утро 14 мая оно было ниже на целых 5,1% по сравнению с тем же временем в среду.

Энергетики объясняют снижение потребления ясной погодой в большинстве регионов Украины, кроме части северных и восточных областей. Поэтому эффективно работают бытовые солнечные электростанции, а украинцы меньше используют электроэнергии из общей сети.

Поэтому Укрэнерго советует активнее потреблять свет именно днем.

Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы и не включайте несколько таких приборов одновременно с 18:00 до 22:00,

– посоветовали энергетики.

Важно! Ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток. Узнать об изменениях можно на официальном сайте или страницах в соцсетях своего облэнерго в регионе.

Какие еще последствия атаки известны?

Российские войска атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждения получил энергетический объект в Черниговском районе, из-за чего без электроснабжения остались более 31 тысячи потребителей.

Под массированным ударом оказалась и Кременчугская громада на Полтавщине. Российская армия применила дроны и ракеты, повредив техническое оборудование на одном из промышленных объектов, а также более десяти транспортных средств и складские помещения автотранспортного предприятия.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска также атаковали энергетическую инфраструктуру Кременчуга.

Из-за ночного обстрела на Полтавщине без газоснабжения остались около тысячи абонентов в нескольких населенных пунктах. Кроме того, в регионе фиксируются и последствия непогоды: из-за неблагоприятных погодных условий более 2 тысяч абонентов также остаются без электроэнергии.