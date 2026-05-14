Подробнее об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Какие последствия ударов по Полтавщине?

Российская армия ночью 14 мая била по Кременчугской общине дронами и ракетами. По данным ОВА, повреждениям подверглось техоборудование на объекте промышленности, а также транспорт и склады автотранспортного предприятия.

Кроме того, в результате атаки разрушены и изуродованы частные дома на двух локациях.

Информации о травмированных по состоянию на сейчас не поступало,

– уточнил Дякивнич.

Президент Владимир Зеленский добавил, что также в Кременчуге российские террористы обстреляли энергетику.

В Полтавской областной прокуратуре заявили, что документируют последствия очередных российских преступлений.

Последствия ударов по Кременчугскому району / Фото Прокуратуры

Какие последствия атаки в других областях?

Всего в ночь на 14 мая Россия запустила по Украине более 730 воздушных целей. Силы ПВО сбили или подавили 693 цели, а именно беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. больше всего целей летело на Киев.

В столице последствия атаки фиксируют по меньшей мере в шести районах столицы. В одном из них обрушился жилой дом. Количество пострадавших возросло до 40 человек.

Также враг обстрелял Одесскую область. От ударов дронов там повреждена портовая и гражданская инфраструктура. Два человека ранены.