Украинская ПВО уничтожила более 600 вражеских дронов и ракет, однако зафиксированы попадания. Об этом Воздушные Силы ВС Украины.

Смотрите также Крылатые ракеты атакуют Украину, продолжается террор дронами: куда летят вражеские цели

Сколько целей удалось уничтожить?

В ночь на 14 мая Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Новый массированный удар начался фактически сразу после дневного налета, во время которого враг применил почти 800 беспилотников.

Основным направлением российской атаки стал Киев. Воздушные силы сообщили, что в целом радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 731 средство воздушного нападения – 56 ракет различных типов и 675 беспилотников.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Россия применила три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Кроме этого, враг запустил 675 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия".

Пуски осуществлялись с территории России и временно оккупированного Крыма. В частности, ракеты запускали из Липецкой, Брянской, Курской и Вологодской областей, а дроны – из районов Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Крыма.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 693 воздушные цели. Среди них – 29 крылатых ракет Х-101, 12 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 652 вражеских беспилотника различных типов.

Несмотря на эффективную работу ПВО, избежать последствий атаки полностью не удалось. Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных беспилотников на 24 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 18 локациях в разных регионах страны.

В Воздушных силах отметили, что атака не завершилась даже после утренних сводок. В воздушное пространство Украины зашли новые группы российских ударных беспилотников, поэтому граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Что известно о последствиях атак?