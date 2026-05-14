Детальніше про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Які наслідки ударів по Полтавщині?
Російська армія вночі 14 травня била по Кременчуцькій громаді дронами та ракетами. За даними ОВА, пошкоджень зазнало техобладнання на об'єкті промисловості, а також понад десять одиниць транспорту та склади автотранспортного підприємства.
Крім того, внаслідок атаки зруйновано та понівечено приватні будинки на двох локаціях.
Інформації щодо травмованих станом на зараз не надходило,
– уточнив Дяківнич.
Президент Володимир Зеленський додав, що також в Кременчуку російські терористи обстріляли енергетику.
У Полтавській обласній прокуратурі заявили, що документують наслідки чергових російських злочинів.
Наслідки ударів по Кременчуцькому району / Фото Прокуратури
Які наслідки атаки в інших областях?
Загалом у ніч проти 14 травня Росія запустила по Україні понад 730 повітряних цілей. Сили ППО збили або подавили 693 цілі, а саме безпілотники, крилаті та балістичні ракети. найбільше цілей летіло на Київ.
У столиці наслідки атаки фіксують у щонайменше шести районах столиці. В одному з них обвалився житловий будинок. Кількість постраждалих зросла до 40 людей.
Також ворог обстріляв Одещину. Від ударів дронів там пошкоджено портову та цивільну інфраструктуру. Двоє людей поранені.