Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про обвал будинку в Києві?

Віталій Клично повідомив, що внаслідок нічної атаки був зруйнований панельний 9 поверховий житловий будинок у Дарницькому районі міста, там знищені 18 квартир.

Наразі на місці ворожого удару триває рятувально-пошукова операція. За попередньою інформацією, надзвичайники врятували з будинку 11 людей.

Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди,

– додав Кличко.

За даними медиків, унаслідок атаки на Київ загинула одна людина. Ще 23 мешканці міста зазнали поранень, серед них – одна дитина, яку госпіталізували. Наразі у лікарнях залишаються 14 постраждалих.

На жаль, наслідки атаки фіксують також в інших районах столиці. Зокрема, в Оболонському районі уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку – там виникло загоряння.

Тим часом у Дніпровському районі під час обстрілу сталося влучання в приватний житловий будинок. Окрім цього, повідомляють про загоряння гаражів та припаркованого авто.

У Солом'янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, після атаки туди прямували екстрені служби.

Відомо також, що на лівому березі столиці, який вночі був під основним ударом, внаслідок атаки ворога виникли перебої з водопостачанням.

Скільки дронів та ракет застосував ворог?

У ніч на 14 травня Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні, використавши одночасно дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети. Варто зазначити, що нова хвиля атак почалася майже одразу після попереднього денного нальоту, під час якого російські війська запустили близько 800 безпілотників.

Головною ціллю атаки став Київ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові зафіксували 731 повітряну ціль – 56 ракет різних типів та 675 безпілотників. Серед використаного озброєння були аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М" і С-400, а також крилаті ракети Х-101.

Крім того, Росія масово застосувала ударні дрони Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

Станом на ранок сили ППО, за попередніми даними, знешкодили 693 повітряні цілі, серед яких 29 крилатих ракет Х-101, 12 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, а також 652 ворожі безпілотники різних типів.

Окрім Києва, російські війська атакували й Чернігівщину. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичний об’єкт у Чернігівському районі, без світла залишилися понад 31 тисяча абонентів. У самому ж Чернігові також зафіксовані пошкодження житлових та адміністративних будівель, є постраждалі.