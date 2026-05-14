Электрики начнут работать над восстановлением сети после тревоги. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго".
Что известно об атаке и обесточивании?
Российские войска 14 мая атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела был поврежден энергетический объект в Черниговском районе, из-за чего без электроснабжения остались более 31 тысячи абонентов.
Энергетики сообщили, что восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации с безопасностью. Из-за угрозы повторных атак специалисты не могут оперативно приступить к ликвидации последствий удара.
В самом Чернигове во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении города, а местные власти сообщали о работе противовоздушной обороны. Предварительно установлено, что один из российских дронов попал в административное здание. Также получил повреждения многоквартирный жилой дом.
Как сообщает Черниговский городской совет, по результатам предварительного обследования, в Чернигове повреждено не менее 30 окон и балконных рам в жилых домах. Кроме того, взрывной волной выбито еще 35 окон в административных зданиях.
В результате атаки пострадали два человека. В больницу госпитализировали женщину около 60 лет и 52-летнего мужчину. У них диагностировали минно-взрывные травмы, состояние пострадавших оценивают как средней тяжести.
Местные власти и профильные службы продолжают обследование территорий и уточняют масштабы повреждений. Аварийные бригады готовятся к проведению ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры.
Что известно о последствиях атаки в других городах?
В Запорожье в результате вражеской атаки в Вознесеновском районе повреждены 12 многоквартирных домов и нежилые помещения. Там выбиты окна, изуродованы балконы и кровля. Коммунальщики закрыли окна OSB-листами, а последствия ликвидируют ГСЧС, полиция и департаменты районной администрации.
В результате массированной атаки на Киевскую область пострадали семь человек, в том числе один ребенок, повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких районах. В Бориспольском районе эвакуированы 30 жителей из поврежденной многоэтажки, а в других районах зафиксированы пожары и разрушения зданий.
В результате атаки на Киев 14 мая пострадали несколько районов, в частности, в Дарницком районе было попадание в многоэтажный жилой дом, где спасли 10 человек. В Оболонском районе обломки повредили паркинг и бизнес-центр, а также квартиру на 12 этаже, в Днепровском районе загорелась крыша 5-этажного дома, а в Соломенском и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков.
В целом зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных беспилотников на 24 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 18 локациях в разных регионах страны.