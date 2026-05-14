Электрики начнут работать над восстановлением сети после тревоги. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго".

Смотрите также Крылатые ракеты атакуют Украину, продолжается террор дронами: куда летят вражеские цели

Что известно об атаке и обесточивании?

Российские войска 14 мая атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела был поврежден энергетический объект в Черниговском районе, из-за чего без электроснабжения остались более 31 тысячи абонентов.

Энергетики сообщили, что восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации с безопасностью. Из-за угрозы повторных атак специалисты не могут оперативно приступить к ликвидации последствий удара.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В самом Чернигове во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении города, а местные власти сообщали о работе противовоздушной обороны. Предварительно установлено, что один из российских дронов попал в административное здание. Также получил повреждения многоквартирный жилой дом.

Как сообщает Черниговский городской совет, по результатам предварительного обследования, в Чернигове повреждено не менее 30 окон и балконных рам в жилых домах. Кроме того, взрывной волной выбито еще 35 окон в административных зданиях.

В результате атаки пострадали два человека. В больницу госпитализировали женщину около 60 лет и 52-летнего мужчину. У них диагностировали минно-взрывные травмы, состояние пострадавших оценивают как средней тяжести.

Местные власти и профильные службы продолжают обследование территорий и уточняют масштабы повреждений. Аварийные бригады готовятся к проведению ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Что известно о последствиях атаки в других городах?