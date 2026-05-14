Електрики почнуть працювати над відновленням мережі після тривоги. Про це повідомляє "Чернігівобленерго".

Що відомо про атаку та знеструмлення?

Російські війська 14 травня атакували Чернігівщину ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу було пошкоджено енергетичний об’єкт у Чернігівському районі, через що без електропостачання залишилися понад 31 тисяча абонентів.

Енергетики повідомили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після стабілізації безпекової ситуації. Через загрозу повторних атак фахівці не можуть оперативно приступити до ліквідації наслідків удару.

У самому Чернігові під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку міста, а місцева влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони. Попередньо встановлено, що один із російських дронів влучив в адміністративну будівлю. Також зазнав пошкоджень багатоквартирний житловий будинок.

Як повідомляє Чернігівська міська рада, за результатами попереднього обстеження, у Чернігові пошкоджено щонайменше 30 вікон і балконних рам у житлових будинках. Крім того, вибуховою хвилею вибито ще 35 вікон в адміністративних будівлях.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей. До лікарні госпіталізували жінку близько 60 років та 52-річного чоловіка. У них діагностували мінно-вибухові травми, стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості.

Місцева влада та профільні служби продовжують обстеження територій і уточнюють масштаби пошкоджень. Аварійні бригади готуються до проведення ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Що відомо про наслідки атаки в інших містах?