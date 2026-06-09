Кто теперь может поставлять газ Европе

Речь идет о строительстве газопроводов из Западной Африки в Средиземноморье, над которыми сейчас работают сразу в двух направлениях. Детали в Bloomberg рассказали во вторник, 9 июня.

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На прошлой неделе Алжир объявил о начале строительства своего участка проекта, который обсуждают уже много лет. В будущем Транссахарский газопровод протяженностью более 4 тысяч километров должен соединить Алжир с Нигерией через Нигер.

В 2022 году реализацию замысла оценивали в 13 миллиардов долларов, хотя сейчас эксперты предполагают, что стоимость будет существенно выше.

В то же время соседнее Марокко продвигает собственный газотранспортный проект стоимостью около 25 миллиардов долларов. Марокканский трубопровод должен пройти вдоль атлантического побережья и соединить газовые месторождения Нигерии, Сенегала и Мавритании.

Основания для скептицизма есть. Недостаток финансирования, длительное строительство и серьезные риски для безопасности в окрестностях Сахары – все это может сорвать реализацию проектов,

– пишут журналисты.

К слову, оба африканских газопровода имеют не только экономическое, но и геополитическое значение. Конкуренция между странами за влияние в регионе продолжается десятилетиями, а одним из главных "камней преткновения" остается Западная Сахара. Марокко считает территорию своей, тогда как Алжир поддерживает движение за ее независимость.

Успешная реализация марокканского маршрута могла бы укрепить экономику страны и углубить ее интеграцию с континентом.

В свою очередь Алжир как член ОПЕК надеется закрепить за собой статус одного из ключевых центров экспорта газа в Европу.

Итак, сейчас Европа активно диверсифицирует поставки энергоресурсов, и курс на это взяла даже Венгрия – после прихода к власти нового премьер-министра Петера Мадьяра.

Правда, по его мнению, если война в Украине закончится, стоит частично вернуться к российскому топливу и даже отменить санкции против страны-агрессора. "Никто не заинтересован в том, чтобы в случае будущего мира поддерживать новую экономическую и политическую холодную войну", – заявил политик.