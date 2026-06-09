Хто тепер може постачати газ Європі
Йдеться про будівництво газопроводів із Західної Африки до Середземномор'я, над якими нині працюють одразу у двох напрямках. Деталі в Bloomberg розповіли у вівторок, 9 червня.
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Минулого тижня Алжир оголосив про початок будівництва своєї ділянки проєкту, який обговорюють уже багато років. У майбутньому Транссахарський газопровід протяжністю понад 4 тисячі кілометрів має з'єднати Алжир із Нігерією через Нігер.
У 2022 році реалізацію задуму оцінювали в 13 мільярдів доларів, хоча зараз експерти припускають, що вартість буде суттєво вищою.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Водночас сусіднє Марокко просуває власний газотранспортний проєкт вартістю близько 25 мільярдів доларів. Марокканський трубопровід має пройти вздовж атлантичного узбережжя та з'єднати газові родовища Нігерії, Сенегалу й Мавританії.
Підстави для скептицизму є. Нестача фінансування, тривале будівництво та серйозні ризики для безпеки на околицях Сахари – все це може зірвати реалізацію проєктів,
– пишуть журналісти.
До слова, обидва африканські газопроводи мають не лише економічне, а й геополітичне значення. Конкуренція між країнами за вплив у регіоні триває десятиліттями, а одним із головних "каменів спотикання" залишається Західна Сахара. Марокко вважає територію своєю, тоді як Алжир підтримує рух за її незалежність.
- Успішна реалізація марокканського маршруту могла б зміцнити економіку країни та поглибити її інтеграцію з континентом.
- Натомість Алжир як член ОПЕК сподівається закріпити за собою статус одного з ключових центрів експорту газу до Європи.
Отже, наразі Європа активно диверсифікує постачання енергоресурсів, і курс на це взяла навіть Угорщина – після приходу до влади нового прем'єр-міністра Петера Мадяра.
Щоправда, на його думку, якщо війна в Україні закінчиться, варто частково повернутися до російського палива та навіть скасувати санкції проти країни-агресорки. "Ніхто не зацікавлений у тому, щоб у разі майбутнього миру підтримувати нову економічну та політичну холодну війну", – заявив політик.