Хто тепер може постачати газ Європі

Йдеться про будівництво газопроводів із Західної Африки до Середземномор'я, над якими нині працюють одразу у двох напрямках. Деталі в Bloomberg розповіли у вівторок, 9 червня.

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Минулого тижня Алжир оголосив про початок будівництва своєї ділянки проєкту, який обговорюють уже багато років. У майбутньому Транссахарський газопровід протяжністю понад 4 тисячі кілометрів має з'єднати Алжир із Нігерією через Нігер.

У 2022 році реалізацію задуму оцінювали в 13 мільярдів доларів, хоча зараз експерти припускають, що вартість буде суттєво вищою.

Водночас сусіднє Марокко просуває власний газотранспортний проєкт вартістю близько 25 мільярдів доларів. Марокканський трубопровід має пройти вздовж атлантичного узбережжя та з'єднати газові родовища Нігерії, Сенегалу й Мавританії.

Підстави для скептицизму є. Нестача фінансування, тривале будівництво та серйозні ризики для безпеки на околицях Сахари – все це може зірвати реалізацію проєктів,

– пишуть журналісти.

До слова, обидва африканські газопроводи мають не лише економічне, а й геополітичне значення. Конкуренція між країнами за вплив у регіоні триває десятиліттями, а одним із головних "каменів спотикання" залишається Західна Сахара. Марокко вважає територію своєю, тоді як Алжир підтримує рух за її незалежність.

Успішна реалізація марокканського маршруту могла б зміцнити економіку країни та поглибити її інтеграцію з континентом.

Натомість Алжир як член ОПЕК сподівається закріпити за собою статус одного з ключових центрів експорту газу до Європи.

Отже, наразі Європа активно диверсифікує постачання енергоресурсів, і курс на це взяла навіть Угорщина – після приходу до влади нового прем'єр-міністра Петера Мадяра.

Щоправда, на його думку, якщо війна в Україні закінчиться, варто частково повернутися до російського палива та навіть скасувати санкції проти країни-агресорки. "Ніхто не зацікавлений у тому, щоб у разі майбутнього миру підтримувати нову економічну та політичну холодну війну", – заявив політик.