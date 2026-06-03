Що повідомив Мадяр щодо Росії та Європи?

Подібні заяви прозвучали від нового прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра в інтерв’ю.

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Петер Мадяр Прем'єр-міністр Угорщини Коли війна закінчиться, Європа частково повернеться до російських джерел енергії та скасує санкції, адже йдеться про конкурентоспроможність усієї Європи, і ніхто не зацікавлений у тому, щоб у разі майбутнього миру підтримувати нову економічну та політичну холодну війну. Для цього, звісно, війна має закінчитися.

Наразі ж Угорщина продовжить купувати російський газ та нафту навіть за чинних обставин. Петер Мадяр пояснив це рішенням географічним розташуванням.

Угорці обрали мене прем'єр-міністром Угорщини. До завдань мого уряду, серед іншого, належать забезпечення енергетичної безпеки, надійності постачання та якомога нижчих цін на енергоносії,

– пояснив політик.

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Він додав, що за останні роки Угорщина стала найбіднішою та найкорумпованішою країною Євросоюзу, а три мільйони людей вже живуть за межею бідності.

Мадяр зазначив, що Будапешт залежить від російської енергії, і це нібито неможливо змінити. І навіть попри російську військову агресію проти України.

Угорський політик надав ще одне пояснення: Угорщина не має виходу до моря. Країна залежить від російської нафти, і це неможливо змінити "з дня на день".

У нас вже роками немає економічного зростання, а для зростання нам потрібна дешева енергія,

– підсумував прем'єр Угорщини.

Важливо! Він запевнив, що країна робить усе можливе, щоб диверсифікувати джерела енергії, але може дозволити собі, щоб конкурентоспроможність підприємств знижувалася надалі, а енергетична бідність угорських сімей зростала.

Які ще заяви нещодавно робив Петер Мадяр?

Петер Мадяр вже повідомляв, що Угорщина планує максимально диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв. Новий уряд країни хоче зробити все для того, щоб отримувати енергію з якомога більшої кількості різних джерел. Мова йде як про газ, так і нафту.

Водночас позиція держави щодо військової допомоги для України залишається незмінною. Угорщина не планує надсилати ні солдатів, ні зброю в Україну. І це навіть за нового угорського уряду.