Що повідомив Петер Мадяр щодо нових планів уряду Угорщини?

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спільної з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем.

Петер Мадяр наголосив, що новий уряд Угорщини зробить усе для того, щоб отримувати енергію з якомога більшої кількості різних джерел – "чи то газ, чи нафта". Він додав, що подібна політика спрямована на розвиток енергетичної безпеки та економічної доцільності.

Крім того, країна планує активізувати економічне співробітництво з Німеччиною. Будапешт хоче усунути чинники, які стримували прихід інвесторів до Угорщини.

Зауважте! Одним із пріоритетів нового уряду стане боротьба з корупцією та відновлення незалежності державних інституцій.

Петер Мадяр Прем’єр-міністр Угорщини Повідомив федеральному канцлеру, що дуже важливим зовнішньополітичним пріоритетом, окрім Європейського Союзу та НАТО, є Вишеградська четвірка, співпраця в цьому форматі. Ми хочемо зміцнити цю співпрацю. І основою цього було зміцнення польсько-угорських відносин.

Мадяр також анонсував проведення саміту країн Вишеградської четвірки у Будапешті 23 липня. Запрошення вже прийняли польський прем’єр-міністр, Дональд Туск, чеський прем’єр-міністр Андрій Бабіш та Роберт Фіцо, який є словацьким прем’єр-міністром – усі вони прийняли моє запрошення.

Надалі угорський політик планує запропонувати розширити цю вишеградську співпрацю та запросити за стіл переговорів:

Австрію;

Німеччину;

Хорватію;

Словенію;

Румунію.

Це означає співпрацю в інфраструктурі, економіці та культурі,

– пояснив прем’єр.

Важливий факт: Петер Мадяр додав, що його уряд не використовуватиме право вето в ЄС без крайньої потреби. На його думку, застосовувати вето слід лише тоді, коли йдеться справді про національні інтереси, суверенітет, і "коли більше немає можливості для переговорів".

В Угорщині наразі активно просувають ідею "податку на богатство". Зокрема, Угорщина може стати першою з чинних країн-членів Євросоюзу, яка запровадить новий подібний податок із 1980-х років. Під час того, як на посаді прем'єра перебував Віктор Орбан, багато угорців стали заможними або примножили свої статки.

Водночас Угорщина не планує наразі надавати України військову допомогу. Крім зброї, країни також не надсилатиме своїх військових до України.