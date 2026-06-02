Про це 2 червня заявив прем'єр-міністр Угорщини під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, передає Укрінформ.

Чи зустрінуться Зеленський і Мадяр?

Петер Мадяр повідомив про позитивний розвиток переговорів з Україною щодо врегулювання питання прав національних меншин. Він анонсував, що технічні перемовини можуть завершитись вже цього тижня.

Якщо сторонам вдасться досягнути згоди, то угорський прем'єр готовий зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським. За словами Мадяра, відбутись це може на початку наступного тижня.

Тут, у Берліні, у цьому чудовому, жвавому місті, я можу лише повторити, що готовий на початку наступного тижня зустрітися і провести переговори з паном Зеленським, Президентом України, якщо ми, сподіваюся, зможемо домовитися щодо базових прав людини,

– сказав Мадяр.

Прем'єр Угорщини додав, що він "дуже оптимістично налаштований", що "вдасться закрити цю тему з Україною, яка вже десять років є дещо складною".

І я готовий до того, щоб ми відкрили нову сторінку в українсько-угорських відносинах,

– зазначив політик.

Журналісти поцікавились в глави уряду Угорщини про вступ України до Євросоюзу. Мадяр відповів, що для Будапешта "принциповою вимогою є те, щоб культурні, мовні та інші права угорської меншини в Україні були врегульовані".

Нагадаємо, Угорщина просить від України виконати 11 умов, пов'язаних із правами угорської нацменшини на Закарпатті. Зокрема, йдеться про право користуватись угорською мовою в освіті, культурній сфері та державному управлінні.

Раніше повідомлялось, що сторони вже провели кілька технічних консультацій. Далі Угорщина очікує зміни в українському законодавстві та продовження діалогу на рівні МЗС.