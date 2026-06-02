Як працюватиме податок на багатство

Тож Угорщина може стати першою з нинішніх країн-членів ЄС, яка запровадить новий подібний податок із 1980-х років. У деталях розбирався The Guardian.

Наразі про нововведення відомо небагато, однак міністр фінансів Андраш Карман пообіцяв представити подробиці до 5 червня.

Раніше у програмі партії "Тиса" йшлося про 1% податку на рік для громадян, чиї активи становлять понад 1 мільярд форинтів. Однак платити нібито доведеться лише за ту частину, що перевищує цей поріг. До розрахунку планують включити нерухомість, частки в компаніях, активи за кордоном, а також яхти, приватні літаки, картини та спортивні автомобілі.

Окрім того, аби унеможливити ухилення від оподаткування, враховуватимуть навіть майно, оформлене на подружжя та дітей.

Запропонований "Тисою" податок на багатство – це спосіб повернути державні кошти до державної скарбниці,

– зазначив політичний економіст і викладач Університету Західної Угорщини Золтан Погаца.

На його думку, країна потребує реформи з двох причин: нинішній рівень оподаткування великих статків залишається надто низьким, а запровадження нового збору сприятиме більшій прозорості.

Чому обурені "олігархи Орбана"

Проаналізувавши статки 50 найбагатших угорців за рейтингом Forbes, експерт дійшов висновку, що 38 із них або стали заможними за часів правління Орбана завдяки участі в державних тендерах, або суттєво примножили свої капітали, користуючись перевагами співпраці з державою в цей період.

Багато з них обіймають ключові посади у сферах ЗМІ, енергетики, будівництва, банківської справи та нерухомості, ставши бенефіціарами Системи національної співпраці (NER), де політична лояльність винагороджувалася економічними можливостями.

Цікаво! Серед найбагатших людей Угорщини чільні місця посідають бізнесмени, яких пов'язують із системою влади Орбана. Рейтинг Forbes очолює Льорінц Месарош зі статками близько 5 мільярдів доларів – колишній газовик із рідного містечка експрем'єра. До списку також входить зять Орбана Іштван Тіборц, чиї активи оцінюють у 245 мільйонів доларів.

Однак ідея запровадження так званого податку на багатство вже зіткнулася з критикою. Опоненти реформи вважають, що вона може поставити угорський бізнес у менш вигідне становище – порівняно з компаніями, які належать іноземним власникам.

Також дискусії викликає запропонований поріг в 1 мільярд форинтів. На думку критиків, через це під дію збору потраплять не лише надзвичайно заможні люди, а й власники двох об'єктів нерухомості чи невеликих і середніх компаній.

Нагадаємо, раніше Мадяр також обіцяв скасувати щедрі податкові пільги для автомобільної та акумуляторної галузей, які досі мали привілейований статус, та економити бюджетні кошти завдяки скороченню витрат на рекламу в провладних медіа.