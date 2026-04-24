Угорська економіка чекає завершення правління Орбана. Проте доля самого Тіборці лишається невідомою, про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про прибуток Іштвана Тіборца?

Фонд управління активами в компаніях Equilor, що частково належить зятю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, отримав прибуток від ставок на фінансовому ринку. Хоча структура управління фондами непрозора, він медіа, вважають, що він належить чоловіку старшої дочки Орбана – Рахель.

Аттіла Сабо, головний інвестиційний директор Equilor AM, в інтерв'ю після виборів у своєму офісі заявив, що в компанії очікували перемогу партії "Тиса"

Зверніть увагу! Журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон розповів 24 Каналу, що на виборах 2026 року угорці проголосували за повернення до європейського розвитку й відхід від російського впливу. Він розповів, як тисячі людей різного віку святкували відставку Орбана, який 16 років керував країною, і завів її в стан глибокого занепаду і корупції. Серед присутніх, за словами журналіста, були ті, хто голосував вперше, а також ті, кому 16 і вони все життя прожили за режиму Орбана, і були вражені тим, що опинилися в "новій" Угорщині.

39-річний чоловік дочки Орбана Рахель, Іштван Тіборц, став відомим за час правління свого тестя. За 16 років отримав чимало активів, серед яких:

Розкішні готелі.

Гольф-клуб.

Ресторани.

Страхові компанії.

Та інші комерційні об'єкти.

Forbes називає його 13-ою найбагатшою людиною Угорщини. Його статки оцінюються майже в 700 мільйонів доларів. Тіборц заявляв, що дотримуються всіх вимог до звітності та прозорості.

Проте його неодноразово звинувачували в корупції. ЄС рекомендував угорській прокуратурі розпочати розслідування у 2018 році. Тоді одна з компаній Тіборца виграла тендер на прокладання вуличного освітлення, за кошти Європейського Союзу, незважаючи на вищі ціни, ніж в конкурентів. Скандал викликав хвилю обурення в Угорщині, проте розслідування завершились безрезультатно.

Що відомо про плани Мадяра?

Протягом тривалого часу бізнес-інтереси зятя чинного прем'єра були мішенню для опозиції під час виборчої кампанії. Майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що одним з його перших завдань стане боротьба з незаконним збагаченням близького оточення попередника.

Минулого року Тіборц з родиною оголосили, що переїжджають до США, де донька Орбана планувала навчатися. З моменту голосування він не з'являвся на публіці. Тіборц відкидав звинувачення в заробітку на поразці тестя.

Коментар інвестиційного директора Equilor Аттіли Сабо є одним з проявів сподівань великих угорських корпорацій на зміну курсу, після 16 років правління Орбана. Кандидат на посаду міністра фінансів від Петера Мадяра провів переговори з банками, щоб почати відновлення економіки, постраждалої за попередньої адміністрації.

