Про це Петер Сіярто сказав у інтерв'ю Telex.
Що сказав Сіярто про зв'язки з Росією?
Міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто запитали, чи можна вважати його діяльність державною зрадою. У відповідь він емоційно відреагував на такі закиди.
Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією,
– заявив він.
Глава угорського МЗС стверджує, що його країна "виграла" від співпраці з Росією, зокрема завдяки дешевшій енергії. Також він наголосив, що його ображають звинувачення у проросійській позиції, адже він "ніколи не служив російським інтересам".
"Звинувачувати когось у зраді – це дуже серйозна справа", – акцентував Сіярто.
Водночас варто зазначити, що Сіярто вважають одним із ключових представників проросійського курсу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
До речі, голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів в етері 24 Каналу, що Петер Сіярто був правою рукою Москви. На думку експерта, угорському політику не вдасться замісти сліди своєї діяльності.
Куди зник Петер Сіярто після виборів в Угорщині?
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зник з публічного простору після виборів, на яких Віктор Орбан зазнав поразки. Сіярто не був присутній під час публічного визнання поразки Орбана і не проявляв активності у соцмережах деякий час.
Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр пізніше розповів, що Сіярто з'явився у МЗС, де нібито знищує документи щодо санкцій у шредері. Угорські ЗМІ також публікували фото, де Сіярто проходить біля будівлі Міністерства закордонних справ і торгівлі.
Уже 16 квітня журналістам Telex вдалося "спіймати" Сіярто у місті Дунакесі. Той якраз займався спортом – робив пробіжку.