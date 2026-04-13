Про це повідомив лідер партії "Тиса" Петер Мадяр під час пресконференції, передає "Суспільне".

Де нині Петер Сіярто?

Після раптового зникнення соратника прем'єра Віктора Орбана – міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто – він несподівано знайшовся.

Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у понеділок Сіярто з'явився у МЗС, де нібито знищує документи щодо санкцій у шредері.

Сіярто знайшовся, він в МЗС знищує документи у шредері. Але це йому не допоможе,

– сказав лідер партії "Тиса".

Угорське медіа HVG опублікувало фото, де Сіярто проходить біля будівлі Міністерства закордонних справ і торгівлі вдень 13 квітня.



Петер Сіярто біля МЗС прямує до службового мікроавтобуса / Фото HVG

Петер Сіярто: останні новини