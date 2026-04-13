Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, політолог Олексій Буряченко пояснив 24 Каналу, що навіть підтримка й візит до Угорщини віцепрезидента США Джей Ді Венса напередодні виборів не допомогли врятувати ситуацію.

Чи змінить новий уряд Угорщини політику щодо України?

Мені подобаються результати, хоча я не фанат Мадяра, оскільки він не проукраїнський політик. Я думаю, що він налагоджуватиме відносини з Україною поступово. Бо Орбан разом із ще однією проросійською партією, яка увійшла до парламенту, зможуть вести пропаганду всередині країни щодо цього. Проте Угорщина повертатиметься до європейської родини,

– припустив Буряченко.

Ймовірно, новий уряд зніме блок Орбана на 90 мільярдів євро кредиту ЄС для України та розблокує санкційний пакет проти Росії. Про це йтиметься на переговорах з Урсулою фон дер Ляйєн, Радою Європи, центральноєвропейськими країнами та новим угорським прем’єром.

Передвиборчі прогнози не передбачили такої сильної мобілізації угорців навколо Мадяра. Експерти очікували, що Орбан через маніпуляції та адміністративний ресурс буде триматися при владі, і готуватися до протистояння з громадськістю.

Політолог припускав, що Орбан буде триматись поки результати з-за кордону надходитимуть поштою – це займає 5 – 6 днів. Але згуртованість угорців знівелювала всі потенційні маніпуляції.

Чому угорці вирішили усунути Орбана?

"Орбан перестав чути людей. Угорці принципово вирішили його усунути й дати шанс Мадяру. З політтехнологічної позиції, Орбан під себе перекроїв виборчі округи – його електорат переважав у селах, і він надав йому більшої ваги, ніж міському", – пояснив Буряченко.

У виборчій системі Угорщини використовується складна формула: різниця голосів у мажоритарних округах додається до партії, яка програла в списках. Це мало допомогти Орбану, бо компенсаторні голоси з мажоритарних округів додавалися б до його партії.

Проте партія "Тиса" здобула перевагу в багатьох округах. По виборчих списках вони здобули 44 мандати, а "Фідес" - 42. Але на мажоритарних округах партія Мадяра отримала конституційну більшість – 138 мандатів. Коли надійдуть всі голоси з-за кордону, то результати ще зростуть.

Ці вибори виграли люди. Орбан намагався використати візит Джей Ді Венса, але той виступив провально, і це навіть відвернуло декілька відсотків угорців. Це стало останньою краплею і згуртувало людей проти політики прем’єра та московських політтехнологів, які активно наголошували під час агітацій, що "Угорщина неможлива без Орбана",

– пояснив експерт.

Що ще відомо про зовнішньополітичну позицію Мадяра?