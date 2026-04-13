Про це повідомляє угорське видання Nepszava.

Яку стратегію щодо Москви обере Мадяр?

Він відреагував на закиди чинного на той момент прем’єра Віктора Орбана, який скептично висловлювався щодо можливих кроків нового уряду у відносинах із Москвою.

Давайте більше не жартувати. Я не думаю, що прем'єр-міністр, який іде у відставку, сприймає себе серйозно, коли говорить такі речі в ефірі. Ніхто не хоче проукраїнського уряду в Угорщині. Вони хочуть проугорського, і ми сподіваємося, що він буде після 12 квітня,

– заявив Мадяр.

Водночас політик визнав, що географія та енергетичні зв’язки змушують Будапешт рахуватися з Росією. За його словами, повна відмова від залежності неможлива в короткі строки, тож у разі потреби переговори з Кремлем відбудуться.

Якщо потрібно, ми будемо вести переговори, але ми не станемо друзями,

– підкреслив майбутній прем'єр.

Мадяр додав, що новий уряд планує зосередитися передусім на внутрішніх проблемах країни, а не на зовнішньополітичних іграх.

Партія "Тиса" перемогла на парламентських виборах, отримавши 138 із 199 мандатів. Явка виборців склала майже 80%, що стало рекордним показником для країни з часів падіння соціалістичного блоку.

Які результати виборів в Угорщині?