Так, чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку на виборах. Про це йдеться у дописі лідера партії "Тиса" Петера Мадяра.

Як Орбан відреагував на поразку на виборах?

Так, Мадяр написав у Facebook, що Віктор Орбан привітав його з перемогою по телефону.

Орбан підтвердив слова Мадяра під час виступу перед своїми прихильниками.

Результат виборів, хоча ще не остаточний, є зрозумілим і очевидним. Відповідальність і можливість формувати уряд нам не дісталися. Я привітав партію-переможця,

– сказав прем'єр у зверненні до виборців.

Політик додав, що його партія "Фідес" і надалі служитиме Угорщині та її народу. "Ми ніколи не здамося. Ніколи", – наголосив він.

До слова, вже з'явилася реакція глави Єврокомісії на попередні результати виборів в Угорщині. "Сьогодні ввечері Угорщина – це місце, де серце Європи б'ється найсильніше", – написала у соцмережі "Х" Урсула фон дер Ляєн.