Очікується, що відсоток явки виборців буде зростати. Про це повідомляє Telex.
Що відомо про явку на виборах в Угорщині?
Явка виборців на парламентських виборах в Угорщині станом на 9:00 досягла 16,89%, що значно перевищує показники попередніх виборів. Ще о 7:00 ранку участь у голосуванні взяли 3,46% виборців – майже вдвічі більше, ніж у 2022 році, коли цей показник становив 1,8%. Уже за дві години явка зросла до 16,89%, що приблизно на 6% більше, ніж чотири роки тому (10,31%).
Нагадаємо, що обидва ключові кандидати – чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр – вже взяли участь у голосуванні. Напередодні під час фінальних передвиборчих виступів обидва політики висловили впевненість у власній перемозі. Водночас Орбан зазначив, що готовий привітати опонента у разі його перемоги
Також варто зазначити, що всього на території Угорщини працює 10 тисяч, які очікують 7,5 мільйона виборців.
Які результати виборів очікують?
12 квітня 2026 року, в Угорщині проходять вирішальні парламентські вибори. Офіційні результати стануть відомі після закриття дільниць, проте вже зараз розглядають різноманітні сценарії.
Основним питанням є те, чи зможе чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан та його партія "Фідес" утримати владу, чи їх змінить опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. Вибори називають найбільш значущими з моменту падіння комунізму в 1989 році.
Навіть попри те, що результати опитувань свідчать, що лідером виборчих перегонів є Мадяр, Орбан не буде готовий просто передати владу. Виборча система Угорщини може допомогти Віктору Орбану зберегти владу, навіть якщо його партія "Фідес" отримає менше голосів, ніж опозиція. Критики стверджують, що зміни у виборчих округах та система підрахунку голосів надають перевагу партії Орбана, а контрольоване інформаційне середовище впливає на громадську думку.