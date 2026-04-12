Очікується, що відсоток явки виборців буде зростати. Про це повідомляє Telex.

Що відомо про явку на виборах в Угорщині?

Явка виборців на парламентських виборах в Угорщині станом на 9:00 досягла 16,89%, що значно перевищує показники попередніх виборів. Ще о 7:00 ранку участь у голосуванні взяли 3,46% виборців – майже вдвічі більше, ніж у 2022 році, коли цей показник становив 1,8%. Уже за дві години явка зросла до 16,89%, що приблизно на 6% більше, ніж чотири роки тому (10,31%).

Нагадаємо, що обидва ключові кандидати – чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр – вже взяли участь у голосуванні. Напередодні під час фінальних передвиборчих виступів обидва політики висловили впевненість у власній перемозі. Водночас Орбан зазначив, що готовий привітати опонента у разі його перемоги

Також варто зазначити, що всього на території Угорщини працює 10 тисяч, які очікують 7,5 мільйона виборців.

Які результати виборів очікують?