Ожидается, что процент явки избирателей будет расти. Об этом сообщает Telex.
Что известно о явке на выборах в Венгрии?
Явка избирателей на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 11:00 достигла 37,98%, что значительно превышает показатели предыдущих выборов. Еще в 7:00 утра участие в голосовании приняли 3,46% избирателей – почти вдвое больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 1,8%. Уже через два часа явка выросла до 16,89%, что примерно на 6% больше, чем четыре года назад (10,31%).
Напомним, что оба ключевых кандидата – действующий премьер-министр Виктор Орбан и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр – уже приняли участие в голосовании. Накануне во время финальных предвыборных выступлений оба политика выразили уверенность в собственной победе. В то же время Орбан отметил, что готов поздравить оппонента в случае его победы
Также стоит отметить, что всего на территории Венгрии работает 10 тысяч, которые ожидают 7,5 миллиона избирателей.
Какие результаты выборов ожидают?
12 апреля 2026 года, в Венгрии проходят решающие парламентские выборы. Официальные результаты станут известны после закрытия участков, однако уже сейчас рассматривают различные сценарии.
Основным вопросом является то, сможет ли действующий премьер-министр Виктор Орбан и его партия "Фидес" удержать власть, или их сменит оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр. Выборы называют наиболее значимыми с момента падения коммунизма в 1989 году.
Даже несмотря на то, что результаты опросов свидетельствуют, что лидером избирательной гонки является Мадьяр, Орбан не будет готов просто передать власть. Избирательная система Венгрии может помочь Виктору Орбану сохранить власть, даже если его партия "Фидес" получит меньше голосов, чем оппозиция. Критики утверждают, что изменения в избирательных округах и система подсчета голосов дают преимущество партии Орбана, а контролируемая информационная среда влияет на общественное мнение.