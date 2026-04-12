О голосовании политиков сообщают венгерские медиа.
Что известно о голосовании главных кандидатов на выборах?
Известно, что глава оппозиции Петер Мадьяр также прибыл на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. Как сообщают корреспонденты Суспильного, он проголосовал на одном из избирательных участков в Будапеште.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вместе с женой принял участие в голосовании на парламентских выборах в стране. По словам дипломата, они одними из первых отдали свои голоса, утром после открытия избирательных участков 12 апреля.
Сийярто также открыто заявил о политических предпочтениях – он поддержал правящую партию "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан
Напомним, что главная борьба идет между премьер-министром Виктором Орбаном, который возглавляет партию "Фидес" и остается у власти с 2010 года, и оппозиционером Петером Мадьяром – лидером партии "Тиса".
Выборы в Венгрии: последние новости
В Венгрии 12 апреля стартовали парламентские выборы. Участки открылись в 6:00 утра. Всего их насчитывается 10 тысяч.
Ожидается, что всего свои голоса отдадут 7,5 миллиона избирателей. Известно, что на некоторых участках уже образовались очереди и для того, чтобы проголосовать нужно ждать не менее 15 минут.
Голосуют на парламентских выборах в Венгрии также и за рубежом на 149 избирательных участках. Из-за разницы во времени на американском континенте процесс уже завершился.
Наибольшую активность зафиксировали в Нью-Йорке, где зарегистрировались более 1400 избирателей. Всего за рубежом проголосовать могут около 91 тысячи граждан.