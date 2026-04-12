О голосовании политиков сообщают венгерские медиа.

Что известно о голосовании главных кандидатов на выборах?

Известно, что глава оппозиции Петер Мадьяр также прибыл на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. Как сообщают корреспонденты Суспильного, он проголосовал на одном из избирательных участков в Будапеште.

Также проголосовал действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вместе с женой принял участие в голосовании на парламентских выборах в стране. По словам дипломата, они одними из первых отдали свои голоса, утром после открытия избирательных участков 12 апреля.

Сийярто также открыто заявил о политических предпочтениях – он поддержал правящую партию "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан

Напомним, что главная борьба идет между премьер-министром Виктором Орбаном, который возглавляет партию "Фидес" и остается у власти с 2010 года, и оппозиционером Петером Мадьяром – лидером партии "Тиса".

