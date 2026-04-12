За рубежом голосование уже частично завершилось. Об этом сообщает венгерское издание 24.hu.

Смотрите также "Украина – непопулярная тема в Венгрии": Politico предостерегли от иллюзий относительно Петера Мадьяра

Что известно о ходе голосования на выборах в Венгрии?

В Венгрии в воскресенье, 12 апреля, стартовали парламентские выборы – голосование началось в 6:00 утра на более 10 тысячах участков по всей стране. Ожидается, что до 19:00 свои голоса отдадут около 7,5 миллиона избирателей.

С самого утра на отдельных участках, в частности в Будапеште, уже образовались очереди. По сообщениям медиа, некоторым избирателям приходится ждать до 15 минут.



На выборах в Венгрии образуются очереди / Фото 24.hu

Голосование происходит также за рубежом – на 149 избирательных участках. Из-за разницы во времени на американском континенте процесс уже завершился. Наибольшую активность зафиксировали в Нью-Йорке, где зарегистрировались более 1400 избирателей. Всего за рубежом проголосовать могут около 91 тысячи граждан. Их бюллетени доставляют в Венгрию для подсчета после закрытия участков.

Отдельно продолжается подсчет голосов, присланных по почте. По состоянию на вечер 11 апреля было получено почти 294 тысячи бюллетеней, что составляет около 60% от общего количества зарегистрированных избирателей без постоянного места жительства в Венгрии.

В Венгрии продолжаются парламентские выборы / Фото 24.hu

Избирателям напомнили основные правила голосования: бюллетень должен быть заверен печатью комиссии, голос нужно отдать, поставив крест или плюс в соответствующем круге, а голосование карандашом является недействительным.

Ожидается, что первые предварительные результаты появятся после закрытия избирательных участков, а окончательный подсчет голосов ожидается уже поздно вечером.

Важно! Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Орбана могут не устроить результаты выборов, если он не победит. В случае поражения венгерский премьер может попытаться удержать власть различными путями.

Напомним, что в Венгрии проходят решающие парламентские выборы, по итогам которых сформируют новый состав Национальной ассамблеи и определят будущего премьер-министра. Основное противостояние разворачивается между действующим главой правительства Виктором Орбаном, который возглавляет партию "Фидес" и находится у власти с 2010 года, и оппозиционным лидером Петером Мадьяром – руководителем партии "Тиса". По данным опросов, Мадьяру удалось быстро сплотить протестный электорат и опередить Орбана на 9 – 13%.

В Венгрии накануне выборов прошли массовые протесты: что известно?