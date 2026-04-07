Об этом сообщают Associated Press и Euractiv.
Как Трамп поддержал Орбана?
Джей Ди Вэнс в рамках митинга сторонников партии "Фидес", который провели перед парламентскими выборами в Венгрии, позвонил Дональду Трампу после того, как венгерский премьер-министр поздравил его на сцене.
Хотя сначала показалось, что американский президент не настроен на подобный разговор, однако впоследствии под громкие возгласы венгерской толпы Дональд Трамп заявил о приверженности к действующему премьер-министру страны.
Я большой поклонник Виктора, я полностью его поддерживаю, Соединенные Штаты полностью его поддерживают... Я люблю Венгрию, и я люблю Виктора,
– сказал он.
Кроме вышеупомянутого, обратившись к людям, Дональд Трамп отметил, что у них, мол, есть человек, который "сохранил силу", не позволив другим людям "штурмовать страну и вторгнуться в нее, как это сделали другие".
Трамп публично поддержал Орбана: смотрите видео
Какова цель визита Вэнса в Венгрию?
Ранее 7 апреля американский вице-президент прибыл в Будапешт, чтобы поддержать Виктора Орбана перед парламентскими выборами, накануне которых венгерский премьер начал терять репутацию и влияние.
Politico писало, что таким образом США пытаются оставить у власти своего союзника номер один в Европе, потому что сейчас в опросах лидирует оппозиционер Петер Мадьяр, который хочет завершить правление партии "Фидес".
Во время совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном Джей Ди Венс заявил о вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии, упрекнув Евросоюз, который, мол, пытался "уничтожить венгерскую экономику".