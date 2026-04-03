Об этом пишет Politico.
Как США стремится "спасти" Орбана?
Издание сообщило, что Джей Ди Вэнс запланировал свой визит в Венгрию на 7 апреля. Там он, вероятно, выступит с речью о том, как далеко готовы зайти США в поддержке Виктора Орбана на грядущих парламентских выборах.
Отмечается, что действующий венгерский премьер теряет поддержку избирателей. В опросах, которое приводит СМИ, лидирует оппозиционер Петер Мадьяр, который хочет завершить 16-летнее правление партии Орбана "Фидес".
Сначала о приезде вице-президента США сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Он написал, что визит подчеркивает "прочный и длительный союз между странами". Известно, что кроме выступления также будут переговоры Венса и Орбана.
После возвращения Дональда Трампа в кресло президента США, Вашингтон уверяет, что именно политика Виктора Орбана является образцом для подражания в Европе.
Однако издание отмечает, что политика Орбана часто противоречила ценностям Евросоюза. В частности, по миграции, прав меньшинств и отношений с Россией.
В то же время Петер Мадьяр раскритиковал визит Джей Ди Венса. Он предположил, что поддержка Соединенных Штатов может нести, в частности, нераскрытые политические или военные договоренности. А также, вероятно, Вашингтон может обратиться за уступками к Венгрии в обмен на свою поддержку.
Орбан попал в скандалы перед выборами
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал 24 Каналу, что на Орбана влияет Россия. Поэтому, если он потеряет власть, то в ЕС произойдет перераспределение сил и пророссийское влияние ослабнет.
СМИ недавно обнародовали разговоры между российским главой МИД Сергеем Лавровым и его венгерским коллегой Петером Сийярто. Они могут свидетельствовать о слив закрытой информации из ЕС в Россию и давление Кремля на Венгрию.
К тому же Орбана обвиняют в распространении коррупции. Из-за скандалов растут шансы на победу оппозиционной партии "Тиса".