Об этом пишет Politico.

Как США стремится "спасти" Орбана?

Издание сообщило, что Джей Ди Вэнс запланировал свой визит в Венгрию на 7 апреля. Там он, вероятно, выступит с речью о том, как далеко готовы зайти США в поддержке Виктора Орбана на грядущих парламентских выборах.

Отмечается, что действующий венгерский премьер теряет поддержку избирателей. В опросах, которое приводит СМИ, лидирует оппозиционер Петер Мадьяр, который хочет завершить 16-летнее правление партии Орбана "Фидес".

Сначала о приезде вице-президента США сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Он написал, что визит подчеркивает "прочный и длительный союз между странами". Известно, что кроме выступления также будут переговоры Венса и Орбана.

После возвращения Дональда Трампа в кресло президента США, Вашингтон уверяет, что именно политика Виктора Орбана является образцом для подражания в Европе.

Однако издание отмечает, что политика Орбана часто противоречила ценностям Евросоюза. В частности, по миграции, прав меньшинств и отношений с Россией.

В то же время Петер Мадьяр раскритиковал визит Джей Ди Венса. Он предположил, что поддержка Соединенных Штатов может нести, в частности, нераскрытые политические или военные договоренности. А также, вероятно, Вашингтон может обратиться за уступками к Венгрии в обмен на свою поддержку.

