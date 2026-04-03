Про це пише Politico.

Як США прагне "врятувати" Орбана?

Видання повідомило, що Джей Ді Венс запланував свій візит до Угорщини на 7 квітня. Там він, ймовірно, виступить із промовою про те, як далеко готові зайти США у підтримці Віктора Орбана на прийдешніх парламентських виборах.

Зазначається, що чинний угорський прем'єр втрачає підтримку виборців. В опитуваннях, яке наводить ЗМІ, лідирує опозиціонер Петер Мадяр, який хоче завершити 16-річне правління партії Орбана "Фідес".

Спершу про приїзд віцепрезидента США повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач. Він написав, що візит підкреслює "міцний і тривалий союз між країнами". Відомо, що окрім виступу також будуть перемовини Венса та Орбана.

Після повернення Дональда Трампа у крісло президента США, Вашингтон запевняє, що саме політика Віктора Орбана є взірцем для наслідування у Європі.

Проте видання зазначає, що політика Орбана часто суперечила цінностям Євросоюзу. Зокрема, щодо міграції, прав меншин та відносин з Росією.

Водночас Петер Мадяр розкритикував візит Джей Ді Венса. Він припустив, що підтримка Сполучених Штатів може нести, зокрема, нерозкриті політичні або військові домовленості. А також, ймовірно, Вашингтон може звернутися за поступками до Угорщини в обмін на свою підтримку.

