Про це пише Politico.
Як США прагне "врятувати" Орбана?
Видання повідомило, що Джей Ді Венс запланував свій візит до Угорщини на 7 квітня. Там він, ймовірно, виступить із промовою про те, як далеко готові зайти США у підтримці Віктора Орбана на прийдешніх парламентських виборах.
Зазначається, що чинний угорський прем'єр втрачає підтримку виборців. В опитуваннях, яке наводить ЗМІ, лідирує опозиціонер Петер Мадяр, який хоче завершити 16-річне правління партії Орбана "Фідес".
Спершу про приїзд віцепрезидента США повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач. Він написав, що візит підкреслює "міцний і тривалий союз між країнами". Відомо, що окрім виступу також будуть перемовини Венса та Орбана.
Після повернення Дональда Трампа у крісло президента США, Вашингтон запевняє, що саме політика Віктора Орбана є взірцем для наслідування у Європі.
Проте видання зазначає, що політика Орбана часто суперечила цінностям Євросоюзу. Зокрема, щодо міграції, прав меншин та відносин з Росією.
Водночас Петер Мадяр розкритикував візит Джей Ді Венса. Він припустив, що підтримка Сполучених Штатів може нести, зокрема, нерозкриті політичні або військові домовленості. А також, ймовірно, Вашингтон може звернутися за поступками до Угорщини в обмін на свою підтримку.
Орбан потрапив у скандали перед виборами
Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів 24 Каналу, що на Орбана впливає Росія. Тому, якщо він втратить владу, то в ЄС відбудеться перерозподіл сил і проросійський вплив ослабне.
ЗМІ нещодавно оприлюднили розмови між російським очільником МЗС Сергієм Лавровим і його угорським колегою Петером Сіярто. Вони можуть свідчити про злив закритої інформації з ЄС до Росії та тиск Кремля на Угорщину.
До того ж Орбана звинувачують в поширенні корупції. Через скандали зростають шанси на перемогу опозиційної партії "Тиса".